La premier non bada ai convenevoli con il presidente De Luca | Sono quella stro della Meloni Come sta?

(Di martedì 28 maggio 2024) « presidentestrong> De Lucastrong>, quellastrong>nza?». Con queste parole la presidentestrong> del Consiglio, Giorgia, si è rivolta al governatoreRegione Campania, Vincenzo De Lucastrong>, in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo a Caivano.ha rimandato così al mittente l’epiteto con il quale De Lucastrong> l’aveva definita in un fuori onda in Transatlantico a febbraio scorso,.

Caivano: inaugurato il centro sportivo "Pino Daniele" gestito dalla Fiamme oro - Caivano: inaugurato il centro sportivo "Pino Daniele" gestito dalla Fiamme oro - Dopo cinque mesi di lavoro il centro sportivo Delphinia di Caivano (Napoli) torna al servizio della collettività e da simbolo di degrado diventa emblema di riscatto del quartiere. La struttura sportiv ... poliziadistato

