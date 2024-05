La premier inaugura il nuovo centro sportivo a Caivano Poi a De Luca | Sono quella stronza della Meloni VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 28 maggio 2024) AGI - "Non posso non confessare che la mia emozione è ai limiticommozione. Questa è una giornata in cui l'affanno e l'ansia per quello che fai improvvisamente assumono un senso perché la sfida diè stata una delle prime principali scommesse mie e del governo e non ero preparata all'emozione provata". Il presidente del Consiglio, Giorgia, hato ail polorealizzato nell'ex Delphinia. "Il messaggio è che lo Stato può fare la differenza, le istituzioni posfare la differenza", sottolinea. In questo luogo, ricorda "partiamo da un orrore, da bambine vittime, e da un fallimento delle istituzioni che qui non erano riuscite a difendere i più deboli, i più fragili". "Quando don Patriciello mi ha scritto e mi ha detto 'vieni qui' ho deciso di fare esattamente questo - ricorda il- il 31 agosto siamo venuti, abbiamo fatto quello che ogni cittadino si aspetta dalle istituzioni, non limitarsi alla solidarietà.