Con un notevole dispiegamento delle forze dell’ordine, è stato inaugurato il centro sportivo ex Delphinia di Caivano alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni . La struttura sportiva è stata rinnovata e riqualificata e, tra qualche giorno, potrà essere frequentata dai ragazzi del ... teleclubitalia

"Presidente De Luca , qu ella str*** za d ella Meloni" . Una stretta di mano e una battuta fulminante: la premier Giorgia Meloni arriva a Caivano per la riapertura del centro sportivo ex Delphinia dopo i lavori di ristrutturazione dell'area n ella quale, a luglio 2023, sono avvenute le violenze su due ... liberoquotidiano

La premier a Caivano gela De Luca: “Salve, sono quella stronza della Meloni, come sta” - La premier a Caivano gela De luca: “Salve, sono quella stronza della meloni, come sta” - L’incredibile confronto tra Presidente del consiglio e capo della Regione Campania. meloni porge la mano a De luca e gli ricorda, pubblicamente, di quando la chiamò “stronza” ... fanpage

Elezioni europee 2024, ecco chi sono i 7 candidati «impresentabili» secondo la Commissione antimafia - Elezioni europee 2024, ecco chi sono i 7 candidati «impresentabili» secondo la Commissione antimafia - Sono sette i candidati alle elezioni europee che sono in situazione di violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha reso noto la presidente ... msn

Liceo Made in Italy, i numeri del flop di Meloni: 500 iscritti - Liceo Made in Italy, i numeri del flop di meloni: 500 iscritti - I numeri degli iscritti al liceo Made in Italy, fortemente voluto dal governo di Giorgia meloni, sono impietosi. Questa nuova scelta inserita tra le possibilità fornite alle famiglie italiane ha ... quifinanza