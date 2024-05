La Polonia minaccia | Russia stia attenta possiamo inviare truppe a Kiev

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) Lapotrebbemilitari in Ucraina. È quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, alimentando la tensione tra l’Europa e la. Sikorski ha sottolineato che l’Occidente deve mantenere Putin nell’incertezza riguardo alle proprie intenzioni, un punto cruciale in un momento di crescente conflittualità.Leggi anche Perché gli ucraini muoiono per colpa dell’Occidente In un’intervista a Repubblica e al consorzio di testate Lena, Sikorski ha espresso la preoccupazione per l’ammodernamento dell’arsenale nucleare russo nell’exclave di Kaliningrad. Tuttavia, ha rassicurato che ladi un attacco nucleare da parte di Putin è l’ultima carta che il leader russo può giocare, poiché l’esercito russo non è preparato a operare in un ambiente contaminato.