La politica europea sulla concorrenza va rivista

(Di martedì 28 maggio 2024) Tra poche settimane si svolgeranno le elezioni per il nuovo Parlamento europeo.base delle indicazioni che emergeranno dagli elettori si inizierà auspicabilmente una fase di policy review, con rianalisi e rivisitazione delle numerosissime normative che sono state prodotte negli ultimi anni dalle istituzioni europee. Normative che alcuni ritengono stiano potenzialmente minando alla base la competitività industriale ed economica del nostro continente.Tra quelle che auspicabilmente andrebbero rivisitate c’è la disciplina che riguarda gli aiuti di Stato. Dai tempi dello scontro tra Microsoft e Mario Monti, Commissario europeo alla, fino alle recenti iniziative di Margrethe Vestager contro le Big Tech americane, la normativaè stato uno dei principali strumenti – se non forse purtroppo l’unico – utilizzati dalle Istituzioni europee per asserire anche a livello globale il proprio hard power.

MILANO (ITALPRESS) – “Intorno all’Europa c’è un mondo in turbolenza. Ci siamo resi conto di quanto siano fragili le catene del valore. E oggi con la guerra intorno all’Europa sappiamo che conviene cambiare la politica industriale europea per puntare dall’Europa dei consumatori all’Europa dei ... ildenaro

L’Ungheria verso le elezioni europee 2024: Viktor Orban non è un sovranista come gli altri - L’Ungheria verso le elezioni europee 2024: Viktor Orban non è un sovranista come gli altri - Orban non è un sovranista come gli altri. Abbraccia posizioni nazionaliste ed euroscettiche, certo, ma per lui la soluzione non è abbandonare l’Unione ... fanpage

Conte dice che non vuole tornare a Chigi e sul duello tv attacca: “Non me l’aspettavo da Schlein” - Conte dice che non vuole tornare a Chigi e sul duello tv attacca: “Non me l’aspettavo da Schlein” - Giuseppe Conte non vuole tornare a Palazzo Chigi, almeno per il momento. “Non è la mia ambizione”, dice. Il leader torna anche sul duello tv Meloni-Schlein annullato dopo il parere dell’Agcom. “Non mi ... fanpage

Ice Conference 2024, Roma per tre giorni capitale europea dell’agricoltura - Ice Conference 2024, Roma per tre giorni capitale europea dell’agricoltura - Agea in collaborazione con DG AGRI e JRC (Commissione europea) ha accolto oggi a Roma gli oltre 400 delegati dei Paesi europei ed extra-europei per l'ICE CONFERENCE 2024, il più ... ilmessaggero