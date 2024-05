La piscina Manara Gestore in scadenza Intanto il sindaco chiude la baby vasca

(Di martedì 28 maggio 2024) Si potrebbe dire che piove sul bagnato: nuovi problemi per la, che fino a venerdì sarà gestita dalla società spagnola Forus, con cui l’Amministrazione comunale ha risolto anzitempo il rapporto per le troppe inadempienze dele le criticità segnalate a più riprese dagli utenti. In attesa della scelta del nuovo operatore, ancora da individuare tramite trattativa privata, con l’auspicio di poter avviare l’attività estiva dalla metà di giugno, ilEmanuele Antonelli ha emesso un’ordinanza che impone all’attualela chiusura dellapiccola in seguito a un’ispezione dei Nas e di Ats, nonché una serie di interventi di sistemazione e risoluzione delle "criticità igienico-sanitarie" emerse dai controlli. Dunque con data 23 maggio ilha disposto "un urgente intervento di rimozione delle criticità" segnalate "con contestuale ripristino in sicurezza dei luoghi e degli impianti".

