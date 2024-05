La padrona non raccoglie i bisogni del cane | multa da 250 euro e ramanzina social dal sindaco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 28 maggio 2024) Treviolo. Duecentocinquantadie unadal: questa la sanzione per una donna che nella giornata di domenica è stata pizzicata a lasciare per strada gli escrementi del proprio. Il fattaccio attorno alle 18.15, in una piazza di Treviolo, in un punto sul quale, per sua sfortuna, puntano dritte alcune telecamere di videosorveglianza. Stringendo tra le mani le prove del misfatto, il primo cittadino, nonché presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi ha deciso di rendere pubblica la “tirata d’orecchi”, postando tutto sul proprio profilo Facebook: “Carissima concittadina…. finalmente domenica è uscito un po’ di sole e nel tardo pomeriggio, per l’esattezza alle 18.15, hai deciso di portare a passeggio i tuoi due bei cagnolini, brava hai fatto bene! Sappi che ci riempie di gioia sapere che il tuofisiologicamente sia in ottima forma, son stati i suoi escrementi lasciati proprio sul marciapiede in piazza a dirci questo! Ci hanno anche detto un’altra cosa quegli escrementi, che non ti meriti il rispetto di nessuno, soprattutto da parte di chi ama i cani! Perché è per gente che si comporta in questo modo che ricevo quotidianamente lamentele, e che non posso far aprire anche ai cani i parchi pubblici dove ci sono aree dedicate ai bambini! L’unica cosa che davvero ti meriti e ti verrà recapitata entro breve a casa dalla polizia locale sarà una sanzione di soli 250,00e ringrazia Dio che ilnon può decidere l’ammontare della sanzione! PS: dalle immagini pubblicate ho evitato di mettere il viso prima e dopo ilno del cucciolo, ma abbiamo immagini da più angolazioni, e anche ben dettagliate, avevi anche il sacchetto con te, miseria….