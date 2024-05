La nuova Polaroid Go Gen 2 | l’accessorio imperdibile dell’estate 2024

(Di martedì 28 maggio 2024) Con laGo Gen 2 (disponibile anche in Blu), l’estate si fa ancora più speciale L’azienda, oltre a introdurre unavariante di colore, ha recentemente apportato una serie di miglioramenti alla sua fotocamera analogica istantanea più piccola, rendendola un must per la stagione estiva. LaGo Gen 2: l’essenziale per l’estateImmaginate quanti luoghi visiterete e quanti momenti delle vostre prossime vacanze vorrete immortalare! Per aiutarvi in questa avventura,ha aggiornato tecnologicamente la sua fotocamera istantanea più compatta, introducendo anche unavariante di colore Blu, che evoca le tonalità del mare ed è pronta a seguirvi ovunque. La piccolissimaGO ha sempre offerto un grande potenziale creativo, ma con la Gen 2 diverse specifiche tecniche sono state migliorate per soddisfare le esigenze dei creativi di tutto il mondo.

