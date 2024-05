La nostra Hollywood Movie Icons parla aretino Una collezione strabiliante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre Stellari alla pallottola di Matrix: centodieci oggetti di scena, costumi e memorabilia provenienti dai set cinematograficiiani, sono partiti da Arezzo alla volta di Torino dove, da domani, saranno i protagonisti della mostra "" nel Museo Nazionale del Cinema. Oggetti iconici che hanno fatto la storia del cinema e che appartengono allaTheatrum Mundi di Arezzo, una moderna Wunderkammer, nata nel cuore della città, con all’interno una eclettica selezione in cui straordinari esemplari paleontologici, come dinosauri, fossili e meteoriti, coabitano in perfetta armonia con i miti dell’era attuale. Come i costumi originali dei filmiani, per l’appunto, ed autentiche tute spaziali, testimonianze dell’era delle grandi conquiste del cielo.