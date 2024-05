La maison Stefano Ricci si lancia in Explorer

(Di martedì 28 maggio 2024) Più che una collezione è un’esplorazione, quella dellaper la prossima estate, immortalata dalle magnifiche foto scattate dal celebre Steve McCurry nei templi e nella natura della Cambogia, set della campagna per la p/e 2025 nonché fulcro della proposta firmata da Filippo(nella foto), guida stilistica della celeberrima azienda toscana. Il nuovo capitolo del progetto ““ è stato presentato al teatro Gerolamo di Milano con alcuni video reportage sul viaggio in Cambogia, dal tempio di Preah Khan al lago Bong Chouk alla Kulen Elephant Forest, oltre che con i capi della nuova collezione, i cui colori sono citazioni del grande Paese del sud est asiatico. Un progetto che ha anche un cote legato alla sostenibilità, con l’impegno a piantare ben cinquemila alberi siglato con Wild Earth Allies.

Stefano Ricci, avventura in Cambogia. Le foto di McCurry per le nuove collezioni - stefano Ricci, avventura in Cambogia. Le foto di McCurry per le nuove collezioni - Il primo viaggio in Cambogia nei primi anni ’80 nel complesso dei templi di Angkor, allora completamente deserto e lontano nei secoli ai più. Poi due mesi fa Steve McCurry, uno dei re di Magnum Photo, ... lanazione

Stefano Ricci, viaggio in Cambogia con Steve McCurry - stefano Ricci, viaggio in Cambogia con Steve McCurry - Il fatturato cresce del 10% nel 2024 dopo l'ultimo esercizio chiuso in volata a 215 milioni (+43%). Conclusa l'acquisizione di due società aretine che portano in dote alla maison fiorentina un centina ... it.fashionnetwork

Stefano Ricci in Cambogia con Steve McCurry - stefano Ricci in Cambogia con Steve McCurry - Più che una collezione, un'esplorazione, quella della maison stefano Ricci per la prossima estate, immortalata dalle magnifiche foto scattate dal celebre Steve McCurry nei templi e nella natura della ... ansa