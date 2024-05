La guerra Cina-Stati Uniti sui semiconduttori si fa ancora più dura

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 28 maggio 2024) Nuovo round nelladeitra. Il colpo questa volta è stato battuto da Pechino, che ha creato il fondo di investimento per il settore più grande mai visto nel Paese. Quasi 50 miliardi di dollari per rispondere ai dazi americani, con un obiettivo chiaro: l’autosufficienza e l’espansione nell’ambito dei. Lacommerciale tra Usa esi sta combattendo, da anni, su più fronti. Quello delle auto elettriche, del settore della transizione energetica e dell’industria dei chip (produzione, vendite e know how). Suilava avanti a colpi di dazi ed investimenti.e Unione Europea hanno messo sul tavolo quasi 81 miliardi di dollari per la produzione didi prossima generazione.