La fuga breve del detenuto Approfitta di una visita per liberarsi degli agenti Trovato dai carabinieri

(Di martedì 28 maggio 2024) Si può andare dal fisioterapista per il mal di schiena anche se si è detenuti, ma ieri un algerino di 30 anni ne hato per fuggire. Mezzora dopo è stato preso dainascosto in un capanno di via Lucio Accio, ma ha provato a far perdere le sue tracce. Non c’è riuscito perché una vigilessa in libera uscita si è accorta di quanto stava accadendo ed ha seguito l’uomo nellaseppur a distanza riuscendo a capire il nascondiglio. Poi ha chiamato iavvertendoli di ciò che stava succedendo. Tutto questo è accaduto al distretto sanitario di via Redipuglia, davanti alla piscina del Parco della Pace. Il, che doveva scontare una pena fino al 2029 nel carcere di Villa Fastiggi per violenza sessuale e tentato omicidio, fatti avvenuti a Milano, ha chiesto nei giorni scorsi di esserto da un fisioterapista.