La frecciata di Marotta alla Juve e ad Allegri: “Parlava di corto muso, è diventato molto lungo” - La frecciata di marotta alla Juve e ad Allegri: “Parlava di corto muso, è diventato molto lungo” - Beppe marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato alla festa degli Inter Club di Milano e ha lanciato una frecciatina alla Juventus e ad Allegri: ... fanpage

La mazzata all’Inter arriva in diretta tv: tifosi increduli - La mazzata all’Inter arriva in diretta tv: tifosi increduli - Mazzata all'Inter, dichiarazioni in diretta tv che lasciano il segno: nuova stoccata ai nerazzurri, che cosa è successo ... milanlive

Inter, ecco Oaktree a Milano: primo incontro dell'ad con Marotta e Antonello in sede - Inter, ecco Oaktree a Milano: primo incontro dell'ad con marotta e Antonello in sede - Nella mattinata di oggi è arrivato il comunicato ufficiale che ha reso noto il passaggio di proprietà dell'Inter da Suning a Oaktree. tuttomercatoweb