La frase del Papa non mi stupisce per l’omofobia ma perché può fare scuola

(Di martedì 28 maggio 2024) La prima cosa che ho pensato quando ho letto gli articoli in cui si riportavano le parole del pontefice sui seminaristi gay è stata: “Ma questo è Lercio!”. Salvo poi scoprire, tra stupore e un amaro sorriso, che la notizia era vera. Per Bergoglio “c’è troppa frociaggine” nei seminari. Da qui, il suo niet a introdurre futuri sacerdoti omosessuali. La notizia non miper il suo portato omofobo. La Chiesa cattolica è tra le forze che da sempre si sono opposte ai diritti (e quindi alla felicità e alla dignità) delle persone Lgbtqia+: basta andare a leggere l’attuale catechismo, in merito. Ilnon fa certo eccezione. Nonostante i titoli trionfalistici della stampa, che ha sempre parlato di “aperture” in Vaticano, certe dichiarazioni non hanno nulla di diverso rispetto alla dottrina cattolica sull’omosessualità.