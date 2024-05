La fedeltà non esiste… Da single sono andato a letto con tante mogli Per Lucrezia Lante della Rovere lasciai mia moglie incinta | Luca Barbareschi si racconta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024), 67 anni, produttore, attore, regista e anche ex onorevole, si èto al CorriereSera. Uno che va dritto al punto,. Quando gli viene chiesto se si penta di qualcosa, non esita: “Non mi pento mai di nulla,responsabile delle mie azioni. Certo ho commesso tanti errori, come aver fatto soffrire le mie tre figlie ancora piccole, con la separazione dalla madre. Resta il rimorso, però non tornerei mai indietro. La vita ti mette davanti a scelte obbligatorie, alcune più difficili, che ti dilaniano, spesso è complessa e priva di logica. Perho abbandonato la famiglia. Quando poi lei mi ha lasciato credevo di morire dal dolore. Invece con miae Elenarinato, miinnamorato di nuovo e ho avuto altri due bambini”.