La dimenticabilissima polemica per l’assenza di Saviano alla Fiera del libro di Francoforte

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag – Robertonon sarà tra i quasi cento autori che rappresenteranno l’Italiadeldi. Un’assenza che già la sinistra racconta come un caso di censura.fuori ddel? La risposta del commissario Mazza L’Italia sarà l’Ospite d’onore dell’edizione di quest’anno della Buchmesse, la celebredeldi. L’ultima volta era stata nel lontano 1988. Per coordinare le attività per la partecipazione italiana il governo ha scelto l’ex direttore di Rai 1 Mauro Mazza. Nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, il quale si terrà dal 16 al 20 ottobre, un giornalista tedesco ha incalzato Mazza proprio sulla mancata presenza di, arrivando a insinuare che fosse stato escluso per le sue posizioni politiche: “Forse perché troppo critico del governo neofascista?”.