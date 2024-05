La coppia d’Europa Biraghi e Gonzalez Due leader in campo Domani tocca a voi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Tutti sono utili, nessuno è indispensabili, ma ci sono giocatori che sono "più" utili, rispetto ad altri. Non bisogna essere simpatici o solari - almeno in- per essere funzionali, ine nello spogliatoio. Non solo. Si dice che l’esempio non sia la cosa che influisce di più sugli altri. Ma l’unica cosa. Essere ilo capitano di una squadra, un gruppo, una banda di fratelli non è solo l’attitudine a impartire ordini ma è qualcosa di più profondo, quasi intimo; legato a trasmettere fiducia, esperienza ed essere un punto di riferimento per gli altri. E nel corso degli anni la Fiorentina si è sempre aggrappata a uomini di questo calibro, nella buona o cattiva sorte. E non serve avere una fettuccia di stoffa al braccio per certificare le doti da guida.