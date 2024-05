La cooperazione dell' Emilia-Romagna a confronto con i candidati alle europee

(Di martedì 28 maggio 2024) Bologna, 28 maggio 2024 – L’anzae Cooperative Italianeha presentato aielezioninella Circoscrizione Nord Est il ‘Manifestoanzae Cooperative Italiane per la prossima legislatura europea’. Si tratta di un documento integrato con proposte di particolare interesse per lano-romagnola. In regione, secondo dati recenti di Unioncamere, l’insiemee imprese e organizzazioni che formano l’arcipelago’economia sociale - cioè cooperative, associazioni, enti del terzo settore e società benefit - rappresenta l’8,5%e imprese e incide per quasi il 15% sul totale degli addetti e per il 7% sul valore aggiunto. Larappresenta il 70% del valore aggiunto’economia sociale regionale.

Tre sono candidati di Fi-Noi moderati-Ppe, due FdI, uno del Pd e una di Stati Uniti d'Europa Sono sette i candidati alle prossime elezioni Europee risultati 'impresentabili', dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare Antimafia , in violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha ... sbircialanotizia

