La comunicazione di Israele su Rafah è in tilt | e ora Netanyahu parla di tragico incidente

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag – Confermando le incertezze delle sue comunicazioni verso l’esterrno,ora reagisce in modo ambiguo dopo la strage di, dopo che alle prime battute i portavoce dell’Idf si erano concentrati sui “due esponenti di vertice di Hamas” uccisi nel corso dell’operazione, la quale però già ieri contava un numero di vittime di molto superiore ed oggi individuato in 45 morti.su: adesso perè un “” Come riporta l’Ansa, il primo ministro Benjamindefinisce la strage di“undi cui rammaricarsi”. Il che evidenzia ancora una volta la confusione totale in cui versano le comunicazioni verso l’esterno degli israeliani, ieri quasi esultanti per i “due vertici di Hamas uccisi”, oggi impossibilitati a ignorare numeri che, dall’inizio del conflitto, continuano ad essere sproporzionati rispetto a dichiarazioni ufficiali oggettivamente deboli.

