La città torna a brindare con la rassegna Sarzana Doc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024)(La Spezia) 28 maggio 2024 -inlaDoc” in programma nei giorni 7-8-9 giugno. L’attenzione sul vino, in particolare al Vermentino, ma anche Candia e Sciacchetrà richiamerà nella tre giorni organizzata dal nuovo consorzio “Vitae” composto da diversi commercianti cittadini che saranno anche parte attiva nelle tre giornate di degustazione come volontari. L'iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di, Banca Versilia Lunigiana Garfagnana venti produttori che dalle 18.30 alle 23.30 apriranno idealmente le loro cantine sistemate nelle piazze Luni, Matteotti, Calandrini, Firmafede, Garibaldi, De Andrè ai quali si uniranno i ristoratori che per l’occasione prepareranno un menù abbinato ai vini.