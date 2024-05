La carica dei quaranta. Tre liste a sostegno di Masini. Ecco i nomi di tutti i candidati - La carica dei quaranta. Tre liste a sostegno di masini. Ecco i nomi di tutti i candidati - Il centrodestra si presenta con una coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. La formazione può contare su alcuni consiglieri uscenti, ma anche su numerosi volti nuovi . lanazione

Panariello vs Masini si aggiungono 2 nuovi appuntamenti - Panariello vs masini si aggiungono 2 nuovi appuntamenti - Da luglio ( data zero il 12 luglio a Capannori – LU) abbracceranno di nuovo il loro pubblico con una serie di appuntamenti, per oltre due ore di spettacolo, a cui si aggiungono ora 2 nuovi show: a ... radiowebitalia

“Panariello vs Masini”, si aggiungono tre date al tour estivo - “Panariello vs masini”, si aggiungono tre date al tour estivo - Dopo il grande successo degli show del 2023, Giorgio Panariello e Marco masini sono pronti a tornare insieme sul palco con “Panariello vs masini – Il Ritorno”, una nuova sfida fra battute e canzoni, ... spettakolo