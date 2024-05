La Burraco-mania è senza fine

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 28 maggio 2024) Gli Italiani, popolo di eroi, santi, poeti, artisti e di giocatori di carte. Da sempre. Tutti avrete visto, anche solo per sbaglio, nella vostra vita la foto in cui sull'aereo che riportò la Nazionale a casa dal mondiale spagnolo del 1982, il presidente Pertini e Zoff sfidarono a scopa Bearzot e Causio, con accanto la Coppa del mondo appena vinta. Erano altri tempi quelli e altre carte, oggi sotto i nostri riflettori sono finite quelle da poker, le stesse che il Caravaggio rese protagoniste di uno dei capolavori del suo realismo (I bari, un dipinto a olio su tela del 1594). Infatti, ad andare di moda sono proprio quelle francesi e un gioco che è nato negli anni ’40 in Uruguay, come variante della Canasta. Stiamo parlando del, un gioco che rientra nella categoria di cose capaci di unire l’Italia da nord a sud,alcuna distinzione di sorta,badare al ceto sociale di appartenenza o alle lauree appese dietro la scrivania.