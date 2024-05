La bufala sul sangue avvelenato dei donatori vaccinati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 28 maggio 2024) Quella del «dei» contro la Covid-19 è una vecchiache viene rilanciata da tempo, con argomentazioni già rivelatesi pseudoscientifiche. Per lo più si tratta di tesi orbitanti attorno all’idea che le proteine Spike dei vaccini siano per qualche ragione più pericolose di quelle ben più numerose e persistenti dell’infezione virale. Torniamo a spiegare perché anche stavolta non c’è nessun dato realmente a supporto di questa vecchia tesi No vax. Per chi ha fretta: Circola su Threads l’ennesimo articolo che dimostrerebbe come iavrebbero ildalle proteine Spike tossiche. L’autore è un medico tedesco che si firma con lo pseudonimo Jochen Ziegler il quale cita come fonte un preprint giapponese finanziato da una associazione No vax.