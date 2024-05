La bretella della discordia | Dal Comune nessuna apertura | Falso da noi massima trasparenza

(Di martedì 28 maggio 2024) L’incontro tra i cittadini di Porto Fuori e l’assessore comunale ai lavori pubblici, Federica Del Conte, non ha dato gli esiti sperati. Tema dell’assemblea di giovedì scorso la costruzionea Porto Fuori. "Triste notare, come, l’occasione di dialogo, sia stata monopolizzata dall’assessora per dimostrare unicamente la correttezza dell’iter burocratico del progetto, senza aperture a ridiscuterlo o al valutarne qualsiasi possibile modifica che lo renda meno dannoso per buona partecomunità", riassume Fabrizio Bazzani, rappresentante del Comitato Nodi Porto Fuori, che conta una ventina di componenti. "Si cementificheranno terreni agricoli, verrà danneggiata la quiete di un centinaio di famiglie che vivono in prossimità delle aree interessate dallae si spenderanno soldi inutilmente.

