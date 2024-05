La Blu Basket lascia Treviglio e si trasferisce a Orzinuovi Mascio | Lasciato solo dalle istituzioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 28 maggio 2024). La Blue il PalaFacchetti per trasferirsi a, nel Bresciano. Le voci circolanti da diversi giorni trovano conferma in un comunicato diffuso dal presidente Stefanonella mattinata di martedì (28 maggio), dopo che la conferenza stampa inizialmente prevista per far chiarezza sul futuro era stata annullata per “motivi di sicurezza”. “Oltre ad essere un imprenditore e un presidente, sono anche un padre. Viste le ultime vicende non piacevoli accadute al PalaFacchetti, al Blu Point e addirittura sotto la mia azienda a Mornico al Serio, ho deciso di annullare la conferenza stampa odierna” spiega nella nota ufficiale. “Il palazzetto era un momento di incontro, sorriso e divertimento, oggi vedere mia figlia spaventata dopo aver letto i vari striscioni mi ha fatto riflettere” prosegue, “ancor più quando sono passato davanti all’azienda trovando il messaggio che mi era stato recapitato”.