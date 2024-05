La 500 ibrida a Mirafiori e la nuova Jeep Compass a Melfi Stellantis riaccende la produzione e attacca il governo

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 28 maggio 2024)punta sull'ibrido per rilanciare ladi auto in Italia. Il ceo Carlo Tavares ha incontrato i sindacati metalmeccanici per fare il punto sugli stabilimenti di. Nella fabbrica di Torino, il gruppo automobilistico francese, si impegna a sviluppare una versionedella 500, sulla piattaforma della versione elettrica, oltre ad unaversionedellache invece sarà realizzata nello stabilimento di. "Si tratta - sottolinea il segretario della Fim Ferdinando Uliano a Il Sole 24 Ore - di un significativo risultato che ci intestiamo come organizzazioni sindacali, visto le pressioni, le iniziative e le manifestazioni messe in campo - - per preservare la missione produttiva di".