Kvara via da Napoli paura tra i tifosi | l’annuncio improvviso dell’agente

(Di martedì 28 maggio 2024)tskhelia spaventa e non poco idel. Le parole dell’agente aprono a un clamoroso scenario. Ilha voglia di tornare in alto. Dopo lo Scudetto della scorsa stagione arrivato dopo trentatré anni, nessuno si sarebbe potuto nemmeno lontanamente immaginare quello che sarebbe successo quest’anno. Un campionato che ha portato la squadra partenopea a cambiare addirittura tre allenatori, con molti giocatori che sono sembrati essere senza stimoli dopo la conquista del titolo. L’addio di Luciano Spalletti ha dato il via ad una stagione mai così negativa dal 2010, arrivando al decimo posto in Serie A ed uscendo malamente dalle coppe. La ciliegina sulla torta il mancato raggiungimento di un posto valido per una competizione europea, al quale ilnon parteciperà per la prima volta dopo quattordici stagioni consecutive.

