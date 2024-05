Knives Out 3 | nel cast Cailee Spaeny e Josh O’Connor

(Di martedì 28 maggio 2024) IldiOut 3, che approderà in sala come Wake Up Dead Man: AOut Mystery, ha accolto in queste ore i primi due volti nuovi. Nonostante la trama di Wake Up Dead Man (titolo annunciato con breve teaser nei giorni scorsi) sia ancora avvolta nel mistero, da Netflix arrivano conferme cherisultano essere i primi due attori ad entrare nel. Due astri nascenti per una saga antologica che ha già offerto grande spettacolo con i suoi due primi capitoli. Lasi è fatta amare per il suo ruolo da protagonista In “Priscilla“, è poi apparsa in “Civil War” e sarà prossima eroina in “Alien: Romulus“. Per quanto riguardasi tratta della giovane stella scelta da Guadagnino per il suo recente successo “Challengers“.

