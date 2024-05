Knives Out 3 | Cailee Spaeny e Josh O' Connor affiancano Daniel Craig Tom Hardy e Lindsay Lohan in trattative?

(Di martedì 28 maggio 2024)O'dovranno tener testa al detective Benoit Blanc inOut 3 e, a quanto pare, non saranno soli. Comincia a prendere forma il cast diOut 3. Ad affiancare, ancora una volta nel ruolo del buffo detective Benoit Blanc troveremo, stavolta,O'. I due attori emergenti reciteranno in Wake Up Dead Man: AOut Mystery, questo il titolo completo del nuovo capitolo della saga gialla di Rian Johnson. Ad affiancarli - secondo What's On Netflix - ci potrebbero essere, inoltre, Tom, ma manca ancora la conferma ufficiale. Massimo riserbo per il momento sui ruoli che interpreteranno. "Adoro tutto dei gialli, ma una delle cose che amo ….

Josh O’Connor e Cailee Spaeny si uniranno a Daniel Craig in Knives Out 3, nuovo capitolo della saga con protagonista l’esilarante detective Benoit Blanc che approderà su Netflix nel 2025. Nonostante i dettagli della trama siano ancora sconosciuti al momento, la scorsa settimana, lo scrittore e ... cinemaserietv

Knives Out 3: Cailee Spaeny e Josh O'Connor si aggiungono per primi al nuovo cast - knives Out 3: cailee Spaeny e Josh O'Connor si aggiungono per primi al nuovo cast - Oltre a Daniel Craig, Wake Up Dead Man: A knives Out Mystery ha annunciato i primi due membri del cast: cailee Spaeny e Josh O'Connor. Il terzo capitolo di knives Out ha individuato i primi due nomi ... comingsoon

Knives Out 3: Cailee Spaeny nel cast con Josh O'Connor, anche Tom Hardy in lizza - knives Out 3: cailee Spaeny nel cast con Josh O'Connor, anche Tom Hardy in lizza - Il cast del terzo capitolo della saga investigativa con protagonista Daniel Craig inizia ad assemblarsi: ecco tutti i nomi coinvolti. cinema.everyeye

A Knives Out 3, con il titolo del film la speranza Cailee Spaeny - A knives Out 3, con il titolo del film la speranza cailee Spaeny - Dopo il primo A knives Out del 2019 e il suo sequel Glass Onion del 2022 (qui la recensione), quest'anno era atteso l'inizio delle riprese del prossimo ... ciakmagazine