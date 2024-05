KISS KISS – Staff di Conte già a lavoro | Oriali ha telefonato a tre giocatori azzurri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 28 maggio 2024) Conal Napoli potrebbe giungere anche Lelenello: intessuti già i primi legami con la squadra partenopea. Gabriele, figura di spicco nel percorso disia alla guida dell’Inter che della Nazionale italiana, sembra essere pronto a seguire il tecnico anche in questa nuova avventura. Le speculazioni su quale ruolo ricoprirà all’interno dellotecnico del Napoli sono già in corso, ma sembra probabile che il suo compito principale sarà quello di fungere da tramite tra il gruppo deie la dirigenza. Secondo le indiscrezioni emerse dalla trasmissione Radio Goal diNapoli,avrebbe già preso contatto con alcunichiave della rosa azzurra. Tra i nomi citati, quelli di Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret e Giacomo Raspadori emergono come i primi destinatari delle telefonate del collaboratore di