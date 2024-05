Kirin rivoluziona l’alimentazione con il lancio dell’Electric Salt Spoon

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) LaHoldings, gigante giapponese del beverage parte del gruppo Mitsubishi, ha appenato il modo in cui percepiamo e consumiamo il sale con ildell’innovativo Electric. Questo cucchiaio elettrificato è stato sviluppato grazie a una ricerca congiunta con il Laboratorio del professor Homei Miyashita dell’Università di Meiji, esperto di fama internazionale in scienze dei media.L’Electricsfrutta una tecnologia all’avanguardia che amplifica fino a 1,5 volte il gusto salato percepito quando si mangiano cibi a basso contenuto di sodio. Questo dispositivo da tavolario permette così di ridurre l’assunzione eccessiva di sale senza compromettere il sapore degli alimenti.Il problema dell’elevato consumo di sodio è particolarmente grave in Giappone, dove i dati mostrano che l’assunzione giornaliera media di sale per gli adulti di età pari o superiore a 20 anni è di 10,1 grammi, ben oltre il limite di 5 grammi raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.