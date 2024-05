Kick boxing Categoria juniores il giovane Bellesi sul tetto d’Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Trionfo tricolore per Alessandro. Il 17enne studente all’Ipsia di Corridonia è appena diventato campione italianodioltre i 100 kg. L’atleta di Colbuccaro è stato il più forte di tutti nelle finali andate in scena a Jesolo, in una kermesse che ha riunito 700 agonisti da tutta Italia.in finale si è imposto nella suacontro un avversario del Veneto, un successo maturato soprattutto grazie ad una serie di calci alti. Grande vittoria pere per l’associazione per cui combatte e con cui si allena, laPetriolo del maestro Mirko Montecchia. Per quest’ultimo una gioia con più significati dietro, perché ha suggellato così un percorso iniziato da diversi anni. Montecchia infatti è stato il pioniere di questa disciplina (che in pratica abbina colpi di arti marziali a quelli della boxe) in provincia assieme a Nikos Drosopoulos che attualmente allena la nazionale greca di pugilato.