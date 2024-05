Khady Gueye provoca Samuel e Matilde all’Isola dei Famosi | lui ha un ‘mancamento

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 28 maggio 2024) La leaderha preso alla lettera il suo nuovo incaricodei. Come preannunciato in questi giorni, la giovane ha deciso di rivoluzionare il ruolo di leader, prendendo delle decisioni assolutamente controcorrente rispetto a quanto accaduto in precedenza. Il suo comportamento, però, sta iniziando a generare un po’ di dissapori, specie inBrandi ePeron. Ecco cosa è successo. Il comportamento irriverente dideiha scelto di essere una leader atipica. La giovane ha denominato il suo come il “Regno dell’abbondanza”. Nello specifico, ha intenzione di non porsi limiti, specie per quanto riguarda il cibo. Soprattutto ora che il programma sta per volgere al termine, la modella ritiene opportuno mangiare tutto quello che è a disposizione dei concorrenti.