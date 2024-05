Katz contro Sanchez ' se riconosci Palestina sei complice'

(Di martedì 28 maggio 2024) Nuovo attacco del ministro degli esteri Israelalla Spagna nel giorno in cui Madrid annuncia ilmento dello Stato Palestinese. "Khamenei, Sinwar e il vice primo ministro spagnolo Yolanda Diaz - ha denunciatosu X - chiedono l'eliminazione di Israele e la creazione di uno stato terrorista islamico palestinese dal fiume al mare". "Primo Ministro- ha proseguito - se non licenzi il tuo vice e annunci ilmento di uno Stato palestinese, seinell'istigazione al genocidio ebraico e ai crimini di guerra". .

Su X, il ministro degli Esteri israeliano, Katz ha usato la foto del Colosseo per parlare della minaccia Iran iana. «Il recente attacco dell’ Iran a Israele è solo un’anteprima di ciò che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se il regime Iran iano non verrà fermato. Il mondo deve designare ... open.online

Il Ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz , ha pubblicato su Instagram, nel giorno del Natale di Roma, una foto del Colosseo su cui stanno per abbattersi sei missili provenienti dall'Iran, seguita dal video di un attacco alla Tour Eiffel a Parigi. In questo modo Israele ha voluto avvertire ... ilgiornaleditalia

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz , ha posta to un VIDEO dove si vede la Tour Eiffel , dopo aver fatto altrettanto sabato con il Colosseo. Due monumenti che per Katz potrebbero finire nel mirino dell'Iran . "I Guardiani della rivoluzione iraniana verranno presto in una città vicino a ... ilgiornaleditalia

