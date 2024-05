Kate Middleton ultime notizie Sta facendo la chemioterapia pregate per lei

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 28 maggio 2024) “stalaper lei“. Una frase lapidaria, comparsa sul profilo Instagram ufficiale dei Principi del Galles. Le sue condizioni di salute preoccupano molto e spuntano indiscrezioni sulla perdita di peso e di capelli a seguito delle cure contro il cancro. Dov’è? È bastato che William e George andassero da soli a Wembley per scatenare le inquietudini dei sudditi e dei sostenitori della Principessa del Galles. Tutti a chiedersi “Dov’è?“. Ma lo sappiamo dov’è.è a casa per sottoporsi alle cure contro il cancro. Quello che non sappiamo è quanto grave sia il suo tumore e dove l’ha colpita. Anche se le voci che circolano, parlano di cancro femminile, scatenato forse da un’infezione da Papilloma virus.