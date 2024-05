Kate Middleton grave irriconoscibile sta molto molto male Carlo III non abdicherà riconciliazione con Harry improbabile

La principessa del Galles è in cura contro il cancro, ma la stampa internazionale ha reso noto che nel 2017 aveva fatto un gesto molto altruista nei confronti di un'associazione che si occupa di realizzare parrucche per bambini.Continua a leggere fanpage

Su Kate Middleton emergono nuove indiscrezioni inquietanti sulle sue condizioni di salute. Pare che la Principessa del Galles tolleri male le cure contro il cancro e per questo motivo salterà il Trooping the Colour, il prossimo giugno. Kate Middleton , notizie contrastanti sulla sua salute Dopo il ... dilei

Re Carlo "non abdicherà", Kate Middleton sta "molto male": parla l'esperto - Re Carlo "non abdicherà", Kate middleton sta "molto male": parla l'esperto - «Carlo III nonostante l’età, nonostante la malattia, non abdicherà. Quello di Edoardo VIII fu per il Paese un vero choc, fu ... iltempo

Kate Middleton, ultime notizie. “Sta facendo la chemioterapia, pregate per lei” - Kate middleton, ultime notizie. “Sta facendo la chemioterapia, pregate per lei” - “Dov’è Kate middleton”. La Principessa del Galles si rifiuta di indossare la parrucca e ha perso 15 kg: tornano le teorie complottiste. dilei

Il calvario di Kate Middleton, ha perso 15 chili, fino a dicembre la sua agenda è vuota - Il calvario di Kate middleton, ha perso 15 chili, fino a dicembre la sua agenda è vuota - Non diminuisce la preoccupazione sullo stato di salute di Kate middleton. Fonti vicine alla Royal Family hanno raccontato come sta oggi e che la sua agenda è vuota per mesi ... ultimenotizieflash