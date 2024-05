Kafd Globe Soccer Awards Sardegna pronta per le stelle mondiali Bellingham e Mbappè in corsa

(Di martedì 28 maggio 2024) Cala di Volpe, 28 mag. (Adnkronos) – Dopo sei giorni di intense votazioni da parte dei tifosi, la lista dei candidati per il premio di Best Men?s Player si sfoltisce arrivando a soli 12 finalisti. Tra questi si annoverano alcuni candidati alla Champions League, Judee Vinicius Jr, la superstar francese Kylian Mbappé, l’icona del Liverpool FC Mohamed Salah, l’attaccante inglese del Bayern Monaco Harry Kane e un quartetto di giocatori del Manchester City. La cerimonia del 28 maggio all’Hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda attirerà molte delle più grandidel calcio europeo per il lancio della serie continentale dei. Sotto l’egida di “Road to Dubai” e organizzato in collaborazione con il Dubai Sports Council, i vincitori selezionati per le principali categorie dall’edizione europea saranno candidati ufficialmente anche per l’evento globale di fine anno negli Emirati Arabi Uniti.

