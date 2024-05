Juventus primi assalti a Koopmeiners Attacco | duello con l’Inter per Gudmundsson

(Di martedì 28 maggio 2024) Torino, 28 maggio 2024 – Parte il mercato della Juve, in attesa dell’ufficialità di Thiago Motta. L’ex mister del Bologna si sta godendo le vacanze, prima è andato a Barcellona dal padre e poi sarà dalla famiglia a Cascais, ma sembra vicina la firma del contratto in bianconero, con Cristiano Giuntoli che lo ha scelto come primo cardine della rivoluzione. E allora via alle trattative, che già erano partite ma il club bianconero prova ad accelerare. Il principale obiettivo, come noto, è Teun, perno della mediana atalantina fresca di vittoria dell’Europa League. I costi restano alti e le prime proposte non sono andate a buon fine. Non meno di 60 milioni Idella Juve asono stati respinti. Non bastano i 40 milioni offerti come prima proposta e l’asticella dell’Atalanta è a 60 milioni, col rischio che salgano ulteriormente se dovesse scatenarsi un’asta con la Premier, soprattutto il Liverpool, arrembante.

Sono ore importanti in casa Juventus per quella che sarà la programmazione in vista della prossima stagione. Tra meno di 24 Thiago Motta incontrerà... calciomercato

Sciolto il nodo allenatore, il Calciomercato della Juventus si infiamma, con le ipotesi che lasciano spazio ad interessi concreti. Thiago Motta ha infatti un’idea di calcio ben precisa, lo ha dimostrato in maniera esemplare a Bologna, ma per poterla esprimere servono acquisti mirati e ideali per ... metropolitanmagazine

