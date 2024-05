Juventus Giuntoli vuole Di Lorenzo | c’è il prezzo Conte permettendo…|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 28 maggio 2024) 2024-05-27 20:20:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: C’è anche Giovanni Ditra gli obiettivi di mercato della. Il terzino del Napoli ha deciso di lasciare dopo cinque stagioni, considera finito il suo ciclo in azzurro e ha chiesto ai suoi agenti di trovargli una nuova sistemazione. Qualcosa con l’ambiente si è rotto da tempo, i fischi delle due curve al momento della sostituzione con Pasquale Mazzocchi, all’85’ della sfida contro il Lecce giocata ieri al Maradona, hanno lasciato il segno, il capitano dell’ultimo scudetto ha capito che non è più considerato una certezza, un insostituibile. Da qui la volontà di fare la valigia, nonostante un contratto in scadenza nel 2028, con opzione fino al 2029, da 3 milioni di euro netti all’anno.