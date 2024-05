Juve Allegri si lavora sull’uscita | rifiutata la prima offerta dei bianconeri

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 28 maggio 2024), si tratta sulla buonuscita del tecnico:lada 14 milioni dei: intanto Max piace in Arabia, corteggiato dalle sirene arabe, deverisolvere la sua situazione contrattuale con la. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tutto è in mano agli avvocati dopo le contestazioni disciplinari del club. Si cerca .