Judo i ranking olimpici aggiornati dopo i Mondiali | Italia già qualificata in 11 categorie!

(Di martedì 28 maggio 2024) L’IJF ha finalmente pubblicato l’aggiornamento deii Campionatidi Abu Dhabi, ultimo grande evento in calendario prima della deadline del 23 giugno in cui terminerà ufficialmente il biennio di qualificazione a cinque cerchi delverso i Giochi di Parigi 2024. Nelle prossime settimane sono previsti infatti solamente alcuni eventi minori dei vari circuiti continentali con pochi punti in palio (100 punti per i vincitori) che non potranno stravolgere più di tanto la situazione attuale. L’, anche grazie ad un’ottima rassegna iridata, resta virtualmentealle Olimpiadi in 11di peso individuali e di conseguenza potrà prendere parte anche al Team Event. Gli azzurri che vedremo sicuramente a Parigi sono Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Kim Polling nei 70 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg, Matteo Piras (manca solo l’ufficialità della sua nomina a discapito di Elios Manzi) nei 66 kg, Manuel Lombardo nei 73 kg, Antonio Esposito negli 81 kg, Christian Parlati nei 90 kg e Gennaro Pirelli nei 100 kg.

