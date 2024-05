Juan Jesus si racconta | Io simile a Lucio poi svela i suoi ricordi su Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo quelle rilasciate ieri al convegno ‘L’Italia è un paese razzista?’, il centrale azzurroè stato protagonista di altre dichiarazioni Dopo aver detto addio anche alle ultime speranze di accedere alla prossima edizione della Conference League, l’attenzione in casaè tutta rivolta verso la prossima stagione. In queste ultime ore, di fatto, si stanno susseguendo notizie su notizie su chi sarà il prossimo allenatore del club partenopeo. Il nome designato da Aurelio De Laurentiis, almeno fino a questo momento, è quello di Antonio Conte. I due, infatti, sono impegnati in queste ore a limare i dettagli di un accordo che entrerebbe nella storia del, visto che così il pugliese diventerebbe l’allenatore più pagato della storia del club azzurro.