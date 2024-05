Juan Jesus non dimentica | All’Inter 5 anni bellissimi! Lì ho giocato col mio idolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024)nongli, che gli hanno permesso di giocare ad alti livelli e di imparare dal suopiù grande. NON? Intervistato da Betsson Sport, il difensore del Napolinonglitrascorsi a Milano: «Ho fatto 5, 5a Roma, 3alla Roma. Penso di aver fatto una bellissima carriera. All’inizio ero molto simile a Lucio, che era per me un punto di riferimento. Mi paragonavo a lui perché prendevo palla, dribblavo tutti. Poi ho avuto il piacere di giocare insieme a lui e per me è stato un onore. L’altro riferimento èdella Roma. Lucio miobrasiliano, perché erano gliin cui andava fortissimo al Bayern Monaco, poi ho coronato il sogno di giocare e imparare da luie nel Brasile.