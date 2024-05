Jovanotti torna nella dimensione dei live

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 28 maggio 2024)è stato per parecchio tempo lontano dalla scena musicale, in seguito all’incidente in bicicletta la scorsa estate a Santo Domingo. Ma il ritorno dell’iconico artista italiano è imminente. L’annuncio è arrivato direttamente sui suoi social. Dopo il successo dei Jova Beach Party nelle scorse stagioni,dopo un lungo periodo di pausa. Purtroppo l’incidente in bicicletta ha richiesto più tempo del previsto per la convalescenza. Ma finalmente il cantante sta meglio ed è quasi pronto a calcare nuovamente i più importanti palchi italiani con un nuovo tour. I prossimi progetti di, foto Ansa – VelvetMagGli ultimi anni sono stati abbastanza frenetici per. Il cantante, che ormai diventato un’icona sul panorama musicale italiano, sta perrecornice dei, che gli ha regalato in passato tantissime soddisfazioni.