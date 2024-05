Jovanotti | Ricomincio da Pesaro Doppia data alla Vitrifrigo Arena

(Di martedì 28 maggio 2024) di Claudio Salvi Una vera e propria rinascita. E’ carico a milleper il suo ritorno nei palazzetti dello sport annunciato ieri.sarà(4 e 5 marzo), dopo una residenza di almeno una decina di giorni all’interno dell’astronave per mettere a punto la macchina del nuovo show e per l’avvio vero e proprio del tour "Palajova". Sono passati ben sette anni dall’ultima volta ma questa avrà un sapore davvero speciale per l’eclettico artista. Già, perché Lorenzo Cherubini, 57 anni, torna a calcare i palcoscenici dopo il brutto incidente in bicicletta occorsogli a Santo Domingo che gli è costato ben due interventi e un lungo periodo di convalescenza e riabilitazione. Ma ora è tutto pronto per una nuova avventura lungo tutto lo stivale e con una puntata anche in Svizzera.

