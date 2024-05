Josh O’Connor e Cailee Spaeny nel cast di Knives Out 3

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo aver annunciato il titolo del nuovo capitolo diOut la scorsa settimana, i primi grandi nomi ad unirsi a Daniel Craig nel prossimo capitolo sono. Entrambi si uniranno a Wake Up Dead Man: AOut Mystery di Netflix. Rian Johnson torna a firmare regia e sceneggiatura. Produrrà anche il film con il suo partner, Ram Bergman attraverso T-Street Pictures. I dettagli della trama sono sconosciuti e per ora Craig è l’unico attore confermato. Il film più recente, Glass Onion, è uscito nel 2022, che ha visto Craig tornare nei panni del detective di fama mondiale Benoit Blanc. Il film è stato presentato in anteprima su Netflix dopo che lo streamer ha siglato un accordo record da 450 milioni di dollari per i due sequel.

