Jonathan Maldonato marito dell’influencer Siu resta in carcere | giudice non convalida arresto ma manca il braccialetto elettronico

(Di martedì 28 maggio 2024) Colpo di scena nel caso del tentato omicidio della influencer Siu, al secolo Soukaina El Basri. Ilin, nonostante la decisione delper le indagini preliminari di nonre il suo. Purtroppo per lui,unnecessario per monitorare i suoi spostamenti.Leggi anche:, i giudici hanno scarcerato ildi Siu Perchéin“Dovrebbe essere a casa con le figlie, invece rimane in cella. – si lamenta l’avvocato di, Giovanna Barbotto – È una cosa assurda. Il mio assistito è detenuto innonostante la disposizione di scarcerazione, una decisione arrivata ben oltre un giorno fa”. Ad ogni modo, nonostante l’assenza del, ilha confermato il fermo dell’uomo con l’accusa di tentato omicidio.

