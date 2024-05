Jesi Premio Cesarini parata di campioni | Spalletti Orsolini e Gabrielloni fotogallery

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 28 maggio 2024) L’applausometro per ‘Ale’: “Orgoglioso della mianità” e per il Ct della nazionale: “avenivo per evadere da Ancona quando allenavo i dorici”, 27 maggio 2024 – Teatro Pergolesi sold out per la 9° edizione del Trofeoil talk show che ha assegnato ila tantidel calcio di oggi. Tante le presenze di calciatori nostrani e di quelli del tempo che fu. Presenti e premiati anche tantini che hanno scritto pagine di sport ‘leoncello’ e tra questi Peppe Cormio, Stefano Cerioni, Valentina Vezzali., Vezzali, Cormio, Cerioni Oltre ad Alessandro, decisamente il più applaudito, che con i suoi gol ha contribuito alla conquistata della serie A del Como. “Sono ovviamente soddisfatto di essere qui tra la mia gente in questo teatro – ha detto Ale – e mi fa enorme piacere essere premiato dal Sindaco della mia città.