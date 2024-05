Jesi Calcio scuola tecnica per portieri col maestro Andrea Mazzantini

(Di martedì 28 maggio 2024) Lo stage al ‘Paolo Pirani’ dal 10 al 24 giugno, organizza la JuniornaElite ‘Roberto Mancini’, 28 maggio 2024 – La Juniorna organizza uno stage per i numeri uno,, che si terrà dal 10 al 24 giugno prossimo presso l’impianto ‘Paolo Pirani’ del Boario di. Un allenamento per migliorare le capacità coordinative e tecniche del ruolo di portiere. Lo stage è aperto agli interessati dell’età compresa classe 2010 – 2013. Il presidente della Juniorna Sirio Tantucci è onorato di aprire per la prima volta a questa attività di istruzione e insegnamento organizzata e portata avanti da, già collaboratore del club, personaggio senza alcun dubbio qualificato e preparato. Classe 1966, come giocatore, ha accumulato esperienza notevole con le maglie di Spezia, Venezia, Inter, e Perugia giocando anche in serie A.

