James Rodríguez al Celta? Cosa si sa del suo possibile ritorno in Spagna

(Di martedì 28 maggio 2024) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: La noticia surgió en Brasil y explotó en España.tiene todos los números para salir del Sao Paulo, y su futuro estaría lejos de Morumbí. Elde Vigo está interesado en los servicios del colombiano para la próxima temporada, siendo una opción de posible regreso a LaLiga EA Sports. Tras su paso por el Real Madrid, el mediapunta de 32 años ha dado tumbos entre Inglaterra, Alemania, Catar, Grecia y, actualmente, Brasil. En el Sao Paulo no ha tenido la continuidad deseada tras la llegada del técnico Zubeldia, y elaparece en el horizonte como posible destino, acorde a lo informado por ‘Globoesporte’. NO HABRÁ NOVEDAD HASTA LA COPA AMÉRICA –> Fuentes del citado medio le confirmaron a SPORT que el interés del club gallego es real en sus servicios, aunque se encuentra en una fase inicial, aclarando también desde el entorno deque no se tomará ninguna decisión antes del inicio de la Copa América, dondeacudirá como capitán y líder de la selección Colombia.